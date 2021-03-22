​ЦСКА объявил об уходе Ганчаренко

Виктор Ганчаренко более не является главным тренером ЦСКА. Московский клуб посредством своего официального сайта сообщил об уходе белорусского специалиста с занимаемой должности по взаимному согласию.

В двух последних турах РПЛ ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу» и «Зениту», что привело к откату «армейцев» со второго места в турнирной таблице на пятое.

Виктор Ганчаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под руководством белорусского тренера команда дважды завоёвывала серебряные медали чемпионата и смогла завоевать Суперкубок страны.

По данным СМИ, в ближайшие часы ЦСКА объявит о назначении главным тренером Ивицы Олича.