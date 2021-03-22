​Ганчаренко попрощался с ЦСКА

Виктор Ганчаренко покидает тренерский мостик ЦСКА. В понедельник белорусский специалист попрощался с футболистами, которые не находятся в расположении национальных сборных, о чём сообщает журналист Вячеслав Короткин в своём канале «Слава! – новости футбола» в Telegram.

Во вторник московский клуб должен объявить о назначении на должность главного тренера команды хорвата Ивицы Олича.

В двух последних турах российского чемпионата ЦСКА проиграл, в результате чего откатился на пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведёт четвёртого апреля против «Тамбова».