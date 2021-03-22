Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Краснодар» анонсировал уход Берга

22 Марта 2021, 12:00,

Пресс-служба «Краснодара» подтвердила уход шведского форварда Маркуса Берга. 34-летний нападающий, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в «Гётеборге». Трансфер будет оформлен по окончании текущего сезона.

Действующее трудовое соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2021-го года. Цвета «быков» Маркус защищает с 2019-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата России форвард сыграл 15 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и две результативные передачи.

Берг является воспитанником «Гётеборга», за первую команду которого выступал с 2005-го по 2007-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Маркус Берг
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