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«Спартак» и ещё четыре клуба подписали меморандум о развитии детского футбола

22 Марта 2021, 11:16,

Несколько клубов, выступающих в российской Премьер-лиге, заключили меморандум о развитии детско-юношеского футбола. Речь идет о «Спартаке», ЦСКА «Локомотиве», «Динамо» и «Краснодаре». Об этом рапортует пресс-служба «красно-белых».

«Развитие молодых футболистов является одним из приоритетных направлений работы клубов. Стороны подтверждают свою готовность вести сотрудничество», - говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

По итогам 23-х туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

«Локомотив» идет на третьей строчке, ЦСКА - на пятой, а «Динамо» располагается на шестой позиции. «Краснодар» занимает лишь десятое место.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Краснодар
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Комментарии (1)
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0
White_Shark
22 Марта 2021, 11:23
Спартак и ещё 4 клуба))) хорошо хоть клубами называют)
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