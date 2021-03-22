«Спартак» и ещё четыре клуба подписали меморандум о развитии детского футбола

Несколько клубов, выступающих в российской Премьер-лиге, заключили меморандум о развитии детско-юношеского футбола. Речь идет о «Спартаке», ЦСКА «Локомотиве», «Динамо» и «Краснодаре». Об этом рапортует пресс-служба «красно-белых».

«Развитие молодых футболистов является одним из приоритетных направлений работы клубов. Стороны подтверждают свою готовность вести сотрудничество», - говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

По итогам 23-х туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

«Локомотив» идет на третьей строчке, ЦСКА - на пятой, а «Динамо» располагается на шестой позиции. «Краснодар» занимает лишь десятое место.