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​Кутепов: «У Тедеско и Черчесова нет ничего общего»

21 Марта 2021, 14:33,

Защитник «Спартака» и национальной сборной России Илья Кутепов ответил на вопрос, есть ли что-то общее у тренеров, с которыми он работает.

«У Тедеско и Черчесова нет ничего общего, абсолютно», - сказал Кутепов журналистам после воскресной тренировки национальной команды.

Изначально Илья Кутепов не был вызван в сборную России на мартовские матчи. Футболиста вызвали тогда, когда стало известно, что Илья Жиров не может сыграть против Словакии из-за существующих в условиях пандемии ограничений по перемещению между странами. Клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен», за который выступает Жиров, уведомил об этом РФС.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сборная России, Станислав Черчесов, Доменико Тедеско, Илья Кутепов
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Комментарии (1)
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0
779
21 Марта 2021, 16:00

И слава богу, что нет.
Благодаря этому за футбол Спартака сейчас не стыдно.

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