​Кутепов: «У Тедеско и Черчесова нет ничего общего»

Защитник «Спартака» и национальной сборной России Илья Кутепов ответил на вопрос, есть ли что-то общее у тренеров, с которыми он работает.

«У Тедеско и Черчесова нет ничего общего, абсолютно», - сказал Кутепов журналистам после воскресной тренировки национальной команды.

Изначально Илья Кутепов не был вызван в сборную России на мартовские матчи. Футболиста вызвали тогда, когда стало известно, что Илья Жиров не может сыграть против Словакии из-за существующих в условиях пандемии ограничений по перемещению между странами. Клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен», за который выступает Жиров, уведомил об этом РФС.