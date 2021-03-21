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​Дюпин рассказал о реванше Дзюбы за незабитый пенальти

21 Марта 2021, 14:28,

Восьмого марта «Рубин» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. На последних минутах того поединка Артём Дзюба мог принести питерцам ничью, но форвард не реализовал пенальти, не сумев переиграть Юрия Дюпина. Страж ворот «Рубина» впервые был вызван в сборную России и пообщался с журналистами в воскресенье.

«Пенальти от Дзюбы? Да, его немного подкалывали. Вчера он снова мне бил, но на этот раз взял реванш», - рассказал Дюпин.

В настоящий момент сборная России готовится к стартовому матчу отбора на чемпионат мира против Мальты. Он пройдёт в ближайшую среду, двадцать четвёртого марта.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Юрий Дюпин
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