​Ван Дейк рискует поругаться с Клоппом из-за Евро-2020

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может поругаться с главным тренером команды Юргеном Клоппом из-за чемпионата Европы, который пройдёт будущим летом. Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

Ван Дейк не играет с октября из-за серьёзной травмы колена, полученной в дерби с «Эвертоном». Клопп хочет, чтобы футболист сосредоточился на возвращении в строй к предсезонке, в то время как сам ван Дейк рассчитывает сыграть на Евро-2020 за сборную Голландии.

Ранее Юрген Клопп заявлял, что ван Дейк вряд ли сможет выступить на чемпионате Европы, как и другой игрок команды Джо Гомес.