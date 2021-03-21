Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ван Дейк рискует поругаться с Клоппом из-за Евро-2020

21 Марта 2021, 12:21,

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может поругаться с главным тренером команды Юргеном Клоппом из-за чемпионата Европы, который пройдёт будущим летом. Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

Ван Дейк не играет с октября из-за серьёзной травмы колена, полученной в дерби с «Эвертоном». Клопп хочет, чтобы футболист сосредоточился на возвращении в строй к предсезонке, в то время как сам ван Дейк рассчитывает сыграть на Евро-2020 за сборную Голландии.

Ранее Юрген Клопп заявлял, что ван Дейк вряд ли сможет выступить на чемпионате Европы, как и другой игрок команды Джо Гомес.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Виргил Ван Дейк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Underdog
21 Марта 2021, 13:15

Конфликт интересов

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола