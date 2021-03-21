​Акинфеев, Промес и Ларссон попали в сборную 23-го тура РПЛ

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21 Марта 2021, 11:55,
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Пресс-служба «Матч Премьер» показала символическую сборную двадцать третьего тура российской Премьер-лиги. Она была составлена экспертами из OptaSports.
Наиболее широкое представительство в сборной тура имеет «Спартак», «делегировавший» троих футболистов. В прошедшем туре, напомним, «красно-белые» разгромили «Урал» со счётом 5:1.
Полностью состав сборной выглядит так: Акинфеев (ЦСКА) – Семёнов («Ахмат»), Жиго («Спартак»), Пабло («Локомотив»), - Крыховяк («Локомотив»), Вендел («Зенит»), Нобоа («Сочи»), Промес («Спартак») – Тюкавин («Динамо»), Ларссон («Спартак»), Заболотный («Сочи»).
После двадцати трёх сыгранных туров в чемпионате России лидирует «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Игорь Акинфеев, Куинси Промес, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Гжегож Крыховяк, Андрей Семёнов, Джордан Ларссон, Самуэль Жиго, Вендел, Пабло, Константин Тюкавин