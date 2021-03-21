​ЦСКА готов продать Влашича за 28-30 млн евро, «Милан» вышел на агентов

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21 Марта 2021, 11:35,
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«Милану» интересен полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Итальянский гранд хочет подстраховаться на случай ухода Хакана Чалханоглу (контракт турецкого футболиста истекает в конце сезона) и уже вышел на агентов хорвата для проведения консультаций.
Как сообщает CalcioMercato, в контракте Влашича с ЦСКА прописана опция выкупа для зарубежных клубов в размере 35 миллионов евро, но «армейцы» готовы продать игрока за 28-30 миллионов. В ближайшие недели «Милан» решит, вступать ли в переговоры с москвичами.
В двадцати семи матчах этого сезона двадцатитрёхлетний Никола Влашич забил одиннадцать голов и отдал шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Милан, Никола Влашич, Трансферы футбола - лето 2021