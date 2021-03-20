​Батуренко – о положении «Ротора»: «Безнадёжных ситуаций нет»

Новоиспечённый тренер «Ротора» Юрий Батуренко дал первое интервью после своего назначения. Оно было опубликовано на клубном сайте волгоградцев.

Батуренко отметил, что решение принять «Ротор» далось ему легко, ведь Волгоград является городом с большими футбольными традициями. Возможность возглавить «Ротор» 56-летний специалист назвал большой честью.

Несколько слов Батуренко сказал по поводу турнирного положения «Ротора». На текущий момент команда занимает тринадцатое место в РПЛ, то есть находится в зоне переходных матчей.

«Положение - рабочее. Нет безнадёжных ситуаций», - сказал Батуренко.

По словам тренера, он хочет поставить в «Роторе» такой футбол, который будет приносить результат.