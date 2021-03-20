​Названы сроки восстановления Кучаева

В субботу вечером стало известно о том, что хавбек ЦСКА Константин Кучаев не сыграет на групповой стадии молодёжного Евро. Футболист покидает лагерь российской молодёжки из-за полученного повреждения.

Вместо Кучаева в ряды молодёжной сборной России был вызван Константин Тюкавин из «Динамо».

Вместе с тем, в сообщении пресс-службы сборной России сказано, что на восстановление после мышечного повреждения Кучаеву понадобится от одной до двух недель.

Соперниками молодёжной сборной России на групповой стадии чемпионата Европы будут команды Франции, Дании и Исландии.