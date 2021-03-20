​Названы сроки восстановления Кучаева

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20 Марта 2021, 21:14,
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В субботу вечером стало известно о том, что хавбек ЦСКА Константин Кучаев не сыграет на групповой стадии молодёжного Евро. Футболист покидает лагерь российской молодёжки из-за полученного повреждения.
Вместо Кучаева в ряды молодёжной сборной России был вызван Константин Тюкавин из «Динамо».
Вместе с тем, в сообщении пресс-службы сборной России сказано, что на восстановление после мышечного повреждения Кучаеву понадобится от одной до двух недель.
Соперниками молодёжной сборной России на групповой стадии чемпионата Европы будут команды Франции, Дании и Исландии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Константин Кучаев