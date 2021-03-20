​Жириновский призвал вручить Карасёву государственную награду за отказ встать на колено

Известный политик Владимир Жириновский посредством своего канала в Telegram высказался по поводу футбольного арбитра Сергея Карасёва. Перед игрой Лиги чемпионов с участием «Манчестер Сити», на которой работала бригада Карасёва, судьи не встали на колено в поддержку движения против расизма и насилия в отношении темнокожих.

Жириновский обратился к Олегу Матыцину, занимающему должность министра спорта России. Лидер ЛДПР призвал вручить Карасёву и его ассистентам государственные награды за этот поступок.

Также Жириновский призывает запретить российским спортсменам вставать на колено. Политик считает, что в этом есть элемент унижения, недопустимого для представителей России.