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​Жириновский призвал вручить Карасёву государственную награду за отказ встать на колено

20 Марта 2021, 20:58,

Известный политик Владимир Жириновский посредством своего канала в Telegram высказался по поводу футбольного арбитра Сергея Карасёва. Перед игрой Лиги чемпионов с участием «Манчестер Сити», на которой работала бригада Карасёва, судьи не встали на колено в поддержку движения против расизма и насилия в отношении темнокожих.

Жириновский обратился к Олегу Матыцину, занимающему должность министра спорта России. Лидер ЛДПР призвал вручить Карасёву и его ассистентам государственные награды за этот поступок.

Также Жириновский призывает запретить российским спортсменам вставать на колено. Политик считает, что в этом есть элемент унижения, недопустимого для представителей России. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Карасёв, Владимир Жириновский
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