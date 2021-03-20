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​«Ротор» объявил имя главного тренера

20 Марта 2021, 20:12,

«Ротор» посредством своего официального сайта объявил имя нового главного тренера команды. Им стал пятидесятишестилетний специалист Юрий Батуренко. Информация об условиях подписанного контракта не раскрывается.  

Юрий Батуренко долгое время работал в тренерском штабе Юрия Сёмина в разных клубах. На тренерском мостике «Ротора» он сменил Александра Хацкевича.

На текущий момент «Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне переходных игр. От двенадцатого «Урала» волгоградская команда отстаёт на шесть зачётных баллов.

Ближайшую игру «Ротор» проведёт третьего апреля – против «Локомотива».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ротор, Юрий Батуренко
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