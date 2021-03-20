​«Ротор» объявил имя главного тренера

«Ротор» посредством своего официального сайта объявил имя нового главного тренера команды. Им стал пятидесятишестилетний специалист Юрий Батуренко. Информация об условиях подписанного контракта не раскрывается.

Юрий Батуренко долгое время работал в тренерском штабе Юрия Сёмина в разных клубах. На тренерском мостике «Ротора» он сменил Александра Хацкевича.

На текущий момент «Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне переходных игр. От двенадцатого «Урала» волгоградская команда отстаёт на шесть зачётных баллов.

Ближайшую игру «Ротор» проведёт третьего апреля – против «Локомотива».