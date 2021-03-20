Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Ловрен потренировался с бойцом ММА

20 Марта 2021, 18:22,

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в субботу утром провёл тренировку с бойцом ММА Мирко Филиповичем. Об этом хорватский футболист сообщил на своей страничке в Instagram.

«Что за зверь этот человек. Это было большое удовольствие, Мирко. Спасибо», - подписал короткое видео Ловрен.

В сезоне 2020/2021 Деян Ловрен провёл за «Зенит» двадцать семь матчей в различных соревнованиях. На счету хорватского защитника два гола и одна результативная передача на партнёра.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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