​Ловрен потренировался с бойцом ММА

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в субботу утром провёл тренировку с бойцом ММА Мирко Филиповичем. Об этом хорватский футболист сообщил на своей страничке в Instagram.

«Что за зверь этот человек. Это было большое удовольствие, Мирко. Спасибо», - подписал короткое видео Ловрен.

В сезоне 2020/2021 Деян Ловрен провёл за «Зенит» двадцать семь матчей в различных соревнованиях. На счету хорватского защитника два гола и одна результативная передача на партнёра.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на три очка.