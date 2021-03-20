Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Карпин показал забавное фото с отдыха

20 Марта 2021, 17:30,

В чемпионате России наступила пауза на матчи сборных. Валерий Карпин решил забыть о судействе и отдохнуть, отправившись в Дубай. В субботу тренер «Ростова» опубликовал на своей страничке в Instagram забавное фото, представ в очках своей супруги Дарьи.

«И это модно?!» - пошутил Карпин в подписи к фотографии. «Наверное, это ещё и дорого? Да, жена? Признавайся», - добавил тренер ростовской команды.

 

После двадцати трёх сыгранных туров чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «Ростову» предстоит сыграть дома против «Спартака», идущего вторым.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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