​Карпин показал забавное фото с отдыха

В чемпионате России наступила пауза на матчи сборных. Валерий Карпин решил забыть о судействе и отдохнуть, отправившись в Дубай. В субботу тренер «Ростова» опубликовал на своей страничке в Instagram забавное фото, представ в очках своей супруги Дарьи.

«И это модно?!» - пошутил Карпин в подписи к фотографии. «Наверное, это ещё и дорого? Да, жена? Признавайся», - добавил тренер ростовской команды.

После двадцати трёх сыгранных туров чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «Ростову» предстоит сыграть дома против «Спартака», идущего вторым.