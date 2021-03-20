​ЭСК вынесла решение по отменённому голу «Ростова» в игре с «Химками»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о решении, которое вынесла экспертно-судейская комиссия по скандальному матчу «Химки» - «Ростов». По словам Хачатурянца для «Спорт-Экспресса», эксперты признали, что Иван Сиденков, работавший на ВАР, ошибся (семь голосов против одного).

Напомним, что «Химки» недавно обыграли «Ростов» с минимальным счётом (1:0). ВАР отменил гол футболиста ростовчан Али Соу из-за положения «вне игры», хотя на повторе казалось, что футболист находился в правильном положении. После того матча ходили слухи о том, что команда Валерия Карпина может бойкотировать следующую игру РПЛ.

Хачатурянц отметил, что рефери Иван Сиденков пропустит две игры.

«Ростов» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. После паузы на матчи национальных сборных команде Валерия Карпина предстоит принять «Спартак».