Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​ЭСК вынесла решение по отменённому голу «Ростова» в игре с «Химками»

20 Марта 2021, 17:14,

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о решении, которое вынесла экспертно-судейская комиссия по скандальному матчу «Химки» - «Ростов». По словам Хачатурянца для «Спорт-Экспресса», эксперты признали, что Иван Сиденков, работавший на ВАР, ошибся (семь голосов против одного).  

Напомним, что «Химки» недавно обыграли «Ростов» с минимальным счётом (1:0). ВАР отменил гол футболиста ростовчан Али Соу из-за положения «вне игры», хотя на повторе казалось, что футболист находился в правильном положении. После того матча ходили слухи о том, что команда Валерия Карпина может бойкотировать следующую игру РПЛ.

Хачатурянц отметил, что рефери Иван Сиденков пропустит две игры.

«Ростов» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. После паузы на матчи национальных сборных команде Валерия Карпина предстоит принять «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Химки, Ашот Хачатурянц, Иван Сиденков
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Марта 2021, 17:23

ай я ж с самого начала гов0рил - вар в руках дикарей как логарифмическая линейка в руках бизьяны.. )))

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