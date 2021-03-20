Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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ЦСКА согласовал контракт с Оличем

20 Марта 2021, 16:36,

Московский ЦСКА согласовал трудовое соглашение с хорватским специалистом Ивицей Оличем, утверждает Metaratings.ru. Стороны подписали трудовой договор до завершения сезона-2021/2022.

Как сообщает источник, Олич вскоре будет представлен команде и на следующей неделе проведет первую тренировку. У руля «армейцев» он сменит белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Стоит отметить, что у Олича это первый опыт работы главным тренером. Ранее он являлся помощником Златко Далича в национальной сборной Хорватии.

В текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету столичного коллектива 40 набранных очков после 23-х туров.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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Комментарии (2)
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2
Djin Green
20 Марта 2021, 17:04

Очень рискованная замена. Олич - кот в мешке.

1
ингерман
20 Марта 2021, 16:41

ай таки турнули колхозника супостаты.. желаю сисястым продуть все оставшиеся матчи чемпа
с крупняком.. )))

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