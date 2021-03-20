ЦСКА согласовал контракт с Оличем

Московский ЦСКА согласовал трудовое соглашение с хорватским специалистом Ивицей Оличем, утверждает Metaratings.ru. Стороны подписали трудовой договор до завершения сезона-2021/2022.

Как сообщает источник, Олич вскоре будет представлен команде и на следующей неделе проведет первую тренировку. У руля «армейцев» он сменит белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Стоит отметить, что у Олича это первый опыт работы главным тренером. Ранее он являлся помощником Златко Далича в национальной сборной Хорватии.

В текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету столичного коллектива 40 набранных очков после 23-х туров.