ЦСКА согласовал контракт с Оличем

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20 Марта 2021, 16:36,
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Московский ЦСКА согласовал трудовое соглашение с хорватским специалистом Ивицей Оличем, утверждает Metaratings.ru. Стороны подписали трудовой договор до завершения сезона-2021/2022.
Как сообщает источник, Олич вскоре будет представлен команде и на следующей неделе проведет первую тренировку. У руля «армейцев» он сменит белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.
Стоит отметить, что у Олича это первый опыт работы главным тренером. Ранее он являлся помощником Златко Далича в национальной сборной Хорватии.
В текущем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На счету столичного коллектива 40 набранных очков после 23-х туров.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
Очень рискованная замена. Олич - кот в мешке.
ай таки турнули колхозника супостаты.. желаю сисястым продуть все оставшиеся матчи чемпа
с крупняком.. )))