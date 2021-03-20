Агент: «Олич в процессе переговоров с ЦСКА»

Известный футбольный агент Мирсад Керич прокомментировал информацию о возможном назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА. Хорват в бытность футболистом играл за «армейцев» с 2003-го по 206-й год.

«Я когда-то работал в «Баварии» и пересекался с Ивицей Оличем и знаю, что он очень любит Москву. Действительно, он сейчас в процессе переговоров с ЦСКА. Ивица прекрасный футбольный профессионал, я уверен, что он сможет быстро сделать ЦСКА сильнее в случае назначения», - сказал агент.

В настоящий момент пост главного тренера «армейцев» занимает белорусский специалист Виктор Ганчаренко.

Сергей Румянцев