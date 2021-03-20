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Агент: «Олич в процессе переговоров с ЦСКА»

20 Марта 2021, 14:53,

Известный футбольный агент Мирсад Керич прокомментировал информацию о возможном назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА. Хорват в бытность футболистом играл за «армейцев» с 2003-го по 206-й год.

«Я когда-то работал в «Баварии» и пересекался с Ивицей Оличем и знаю, что он очень любит Москву. Действительно, он сейчас в процессе переговоров с ЦСКА. Ивица прекрасный футбольный профессионал, я уверен, что он сможет быстро сделать ЦСКА сильнее в случае назначения», - сказал агент.

В настоящий момент пост главного тренера «армейцев» занимает белорусский специалист Виктор Ганчаренко.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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