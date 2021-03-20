Итальянский гранд хочет подписать Влашича

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может покинуть чемпионат России в летнее трансферное окно. 23-летнего футболиста сватают в один из топ-клубов итальянской Серии А.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в переходе Влашича проявляет «Милан». «Россонери» планируют оформить сделку в летнее трансферное окно.

Никола выступает в составе «армейцев» с 2018-го года. Его контракт с москвичами рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги хорватский хавбек провел 21 матч, забил десять голов (два - с пенальти) и сделал пять результативных передач.