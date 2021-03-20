Итальянский гранд хочет подписать Влашича

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20 Марта 2021, 10:59,
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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может покинуть чемпионат России в летнее трансферное окно. 23-летнего футболиста сватают в один из топ-клубов итальянской Серии А.
Согласно информации La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в переходе Влашича проявляет «Милан». «Россонери» планируют оформить сделку в летнее трансферное окно.
Никола выступает в составе «армейцев» с 2018-го года. Его контракт с москвичами рассчитан до середины 2024-го года.
В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги хорватский хавбек провел 21 матч, забил десять голов (два - с пенальти) и сделал пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Милан, Никола Влашич, Трансферы футбола - лето 2021
Видать Милан понял, что скудетто им еще долго не светит, раз подписывают игрока из лиги пешеходов))
Ну так себе трасфер ,можно было и получше кого найти ,планку ну никак не хочет Милан повышать ,чтоб покупать более именитых игроков.