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Итальянский гранд хочет подписать Влашича

20 Марта 2021, 10:59,

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может покинуть чемпионат России в летнее трансферное окно. 23-летнего футболиста сватают в один из топ-клубов итальянской Серии А.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, заинтересованность в переходе Влашича проявляет «Милан». «Россонери» планируют оформить сделку в летнее трансферное окно.

Никола выступает в составе «армейцев» с 2018-го года. Его контракт с москвичами рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги хорватский хавбек провел 21 матч, забил десять голов (два - с пенальти) и сделал пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Милан, Никола Влашич, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
Spirit
20 Марта 2021, 13:08

Видать Милан понял, что скудетто им еще долго не светит, раз подписывают игрока из лиги пешеходов))

2
Марченко Максим
20 Марта 2021, 11:32

Ну так себе трасфер ,можно было и получше кого найти ,планку ну никак не хочет Милан повышать ,чтоб покупать более именитых игроков.

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