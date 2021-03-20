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«Спартак» ответил на критику в адрес Промеса

20 Марта 2021, 10:41,

Пресс-служба московского «Спартак» отреагировала на критику в адрес голландского полузащитника Куинси Промеса, вернувшегося в команду минувшей зимой.

В клубном «Твиттере» опубликован снимок с перечеркнутыми надписями в адрес легионера: «Куинси уже не тот. Мотивации нет. Приехал доигрывать». Пост сопровождается двумя смайлами с жестами, при помощи которых футболист отмечал голы в составе «красно-белых».

Промес вернулся в «Спартак» 25-го февраля, заключив контракт до лета 2024-го года. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ голландец сыграл четыре матча, забил два гола и отдал ассист.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес
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