«Спартак» ответил на критику в адрес Промеса

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20 Марта 2021, 10:41,
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Пресс-служба московского «Спартак» отреагировала на критику в адрес голландского полузащитника Куинси Промеса, вернувшегося в команду минувшей зимой.
В клубном «Твиттере» опубликован снимок с перечеркнутыми надписями в адрес легионера: «Куинси уже не тот. Мотивации нет. Приехал доигрывать». Пост сопровождается двумя смайлами с жестами, при помощи которых футболист отмечал голы в составе «красно-белых».
Промес вернулся в «Спартак» 25-го февраля, заключив контракт до лета 2024-го года. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.
В текущем сезоне РПЛ голландец сыграл четыре матча, забил два гола и отдал ассист.
March 20, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес