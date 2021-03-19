​Сёмин: «Помешать «Зениту» стать чемпионом может только он сам»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, что может помешать «Зениту» стать чемпионом России в третьем сезоне подряд.

После двадцати трёх туров «Зенит» располагается на вершине таблицы Премьер-лиги с отрывом от второго «Спартака» на четыре очка.

«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Сам «Зенит». На них чересчур большое давление ото всех. Думаю, они выдержат. Их хорошо поддерживают болельщики», - рассказал Сёмин в новом выпуске программы «Коммент.Шоу» на YouTube.

Добавим, что Юрий Сёмин находится без клуба вот уже десять месяцев.