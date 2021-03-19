​ЦСКА близок к назначению Олича тренером

В ближайшие дни у ЦСКА может смениться главный тренер. Как сообщает sport24, московский клуб близок к назначению Ивицы Олича.

ЦСКА неважно начал вторую часть сезона. После поражений от тульского «Арсенала» и «Зенита» давление на Виктора Ганчаренко усилилось.

В качестве футболиста Ивица Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2007 года. В 2017 году хорват завершил карьеру футболиста и вошёл в тренерский штаб Златко Далича в национальной сборной Хорватии.

Напомним, что ЦСКА за два последних тура опустился со второго места в турнирной таблице Премьер-лиги на четвёртое.