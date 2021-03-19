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​ЦСКА близок к назначению Олича тренером

19 Марта 2021, 18:48,

В ближайшие дни у ЦСКА может смениться главный тренер. Как сообщает sport24, московский клуб близок к назначению Ивицы Олича.

ЦСКА неважно начал вторую часть сезона. После поражений от тульского «Арсенала» и «Зенита» давление на Виктора Ганчаренко усилилось.

В качестве футболиста Ивица Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2007 года. В 2017 году хорват завершил карьеру футболиста и вошёл в тренерский штаб Златко Далича в национальной сборной Хорватии.

Напомним, что ЦСКА за два последних тура опустился со второго места в турнирной таблице Премьер-лиги на четвёртое.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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Комментарии (1)
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0
Spirit
19 Марта 2021, 19:19

креатив так и прет)))

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