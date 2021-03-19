Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сёмин: «Думал, что Широкову запретят даже говорить о футболе»

19 Марта 2021, 17:45,

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу слов Романа Широкова. Последний недавно заявил, что при Сёмине на тренерском мостике «Локомотив» не прогрессировал, а чемпионский титул в 2018 году был завоёван из-за слабости конкурентов. Также Широков отметил, что Сёмина нельзя считать тренером, который воспитал Алексея Миранчука.

«А что мне тут комментировать? Я думал, что ему [Широкову] запретят даже говорить о футболе, а какие-то издания ещё интервью у него берут. Я бы на любом издании поставил крест, кто берёт интервью у Широкова», - высказался Сёмин.

«Почему он взъелся на меня? А почему он судью ударил? Ответите? Вот и у меня нет ответа», - добавил заслуженный тренер.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Юрий Сёмин, Роман Широков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола