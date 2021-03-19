​Сёмин: «Думал, что Широкову запретят даже говорить о футболе»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу слов Романа Широкова. Последний недавно заявил, что при Сёмине на тренерском мостике «Локомотив» не прогрессировал, а чемпионский титул в 2018 году был завоёван из-за слабости конкурентов. Также Широков отметил, что Сёмина нельзя считать тренером, который воспитал Алексея Миранчука.

«А что мне тут комментировать? Я думал, что ему [Широкову] запретят даже говорить о футболе, а какие-то издания ещё интервью у него берут. Я бы на любом издании поставил крест, кто берёт интервью у Широкова», - высказался Сёмин.

«Почему он взъелся на меня? А почему он судью ударил? Ответите? Вот и у меня нет ответа», - добавил заслуженный тренер.