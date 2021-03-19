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​Уткин: «ЦСКА нужен Слуцкий»

19 Марта 2021, 17:35,

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на инсайдерскую информацию Нобеля Артустамяна по поводу тренеров, которые могут возглавить ЦСКА в случае ухода Виктора Ганчаренко.

«Всё это прекрасно, Нобель. Но ЦСКА нужен Слуцкий», - коротко написал Уткин в своём канале в Telegram. 

Леонид Слуцкий покинул тренерское кресло ЦСКА в конце 2016 года. Дальше тренер попробовал себя в Европе, после чего вернулся в Россию и возглавил «Рубин». В последнее время казанцы смотрятся солидно – они выиграли все три матча после возобновления сезона, оказавшись сильнее «Спартака», «Зенита» и «Уфы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Леонид Слуцкий, Василий Уткин
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