​Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться к тренерской работе

В последний день мая прошлого года Юрий Сёмин покинул тренерский мостик «Локомотива» ввиду истечения срока контракта. С тех пор семидесятитрёхлетний специалист находится без клуба.

В новом выпуске «Коммент.Шоу» Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться и снова заниматься тренерской работой.

«Здоровье и энергетика позволяет, настроение хорошее, поэтому я не против», - высказался Сёмин.

Опытный тренер не стал конкретно отвечать на вопрос, где бы он мог продолжить свою карьеру.

«Всё зависит от задач, от интереса, от людей, с кем будешь работать… Есть много факторов, от которых зависит, пойдёшь ты куда-то или нет», - отметил Сёмин.