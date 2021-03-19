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​Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться к тренерской работе

19 Марта 2021, 17:01,

В последний день мая прошлого года Юрий Сёмин покинул тренерский мостик «Локомотива» ввиду истечения срока контракта. С тех пор семидесятитрёхлетний специалист находится без клуба.

В новом выпуске «Коммент.Шоу» Сёмин ответил на вопрос, готов ли он вернуться и снова заниматься тренерской работой.

«Здоровье и энергетика позволяет, настроение хорошее, поэтому я не против», - высказался Сёмин.

Опытный тренер не стал конкретно отвечать на вопрос, где бы он мог продолжить свою карьеру.  

«Всё зависит от задач, от интереса, от людей, с кем будешь работать… Есть много факторов, от которых зависит, пойдёшь ты куда-то или нет», - отметил Сёмин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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