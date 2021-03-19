​Назван основной кандидат на должность главного тренера ЦСКА

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19 Марта 2021, 16:26,
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Журналист и инсайдер Нобель Арустамян посредством своего канала в Telegram сообщил о кандидатах на должность главного тренера ЦСКА. После поражений «армейцев» от тульского «Арсенала» и «Зенита» появлялись слухи о том, что московский клуб может расстаться с Виктором Ганчаренко уже в ближайшие дни.
По данным Арустамяна, главным кандидатом на должность наставника ЦСКА в случае ухода Ганчаренко является Ивица Олич. Раньше он выступал за ЦСКА как игрок, а сейчас работает в штабе Златко Далича в сборной Хорватии.
Также рассматриваются варианты с Василием Березуцким, входящим в штаб Ганчаренко, и белорусом Алексеем Шпилевским. Последний долго трудился в системе «РБ Лейпцига», а в настоящее время тренирует «Кайрат».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Василий Березуцкий, Ивица Олич, Алексей Шпилевский
В целом неплохой вариант. НО, там торпедовские имбецилы гонят Игнашевича из клуба. Ребятам просто очень охота в ПФЛ. Думаю, идеальный союз Игнаша с ЦСКА. Уже и опыт есть, и это его команда полностью.
шо,опять?!!