​Назван основной кандидат на должность главного тренера ЦСКА

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян посредством своего канала в Telegram сообщил о кандидатах на должность главного тренера ЦСКА. После поражений «армейцев» от тульского «Арсенала» и «Зенита» появлялись слухи о том, что московский клуб может расстаться с Виктором Ганчаренко уже в ближайшие дни.

По данным Арустамяна, главным кандидатом на должность наставника ЦСКА в случае ухода Ганчаренко является Ивица Олич. Раньше он выступал за ЦСКА как игрок, а сейчас работает в штабе Златко Далича в сборной Хорватии.

Также рассматриваются варианты с Василием Березуцким, входящим в штаб Ганчаренко, и белорусом Алексеем Шпилевским. Последний долго трудился в системе «РБ Лейпцига», а в настоящее время тренирует «Кайрат».