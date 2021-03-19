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​Сёмин: «Где Кикнадзе и Мещеряков? Никто о них и не вспомнит»

19 Марта 2021, 16:15,

Юрий Сёмин, который почти год назад покинул тренерский мостик «Локомотива», вспомнил о своём конфликте с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым. Зимой они покинули должности гендиректора и главы совета директоров московского клуба.

«У меня конфликт был только с двумя людьми – Кикнадзе и Мещеряковым – которых футбол выбросил за борт. Где они? Нет их. Никто и не вспомнит, что такие люди были. А нас помнят!» - заявил Сёмин в программе «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube.

В настоящий момент Юрий Сёмин находится без клуба. «Локомотив» после его ухода принял сербский тренер Марко Николич.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Анатолий Мещеряков, Василий Кикнадзе
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