​Сёмин: «Где Кикнадзе и Мещеряков? Никто о них и не вспомнит»

Юрий Сёмин, который почти год назад покинул тренерский мостик «Локомотива», вспомнил о своём конфликте с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым. Зимой они покинули должности гендиректора и главы совета директоров московского клуба.

«У меня конфликт был только с двумя людьми – Кикнадзе и Мещеряковым – которых футбол выбросил за борт. Где они? Нет их. Никто и не вспомнит, что такие люди были. А нас помнят!» - заявил Сёмин в программе «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube.

В настоящий момент Юрий Сёмин находится без клуба. «Локомотив» после его ухода принял сербский тренер Марко Николич.