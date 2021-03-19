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​Сёмин назвал самого талантливого российского футболиста

19 Марта 2021, 16:05,

Юрий Сёмин стал гостем «Коммент.Шоу» на YouTube. Высказываясь о московском «Динамо», заслуженный тренер отметил работу тренера и спортивного директора в связке, а также отметил талант молодого футболиста Арсена Захаряна.

«Захарян такой же талантливый, как Хвича [Кварацхелия из «Рубина»], а может ещё и посильнее. Игрочище! Это игрочище! Мне он очень сильно понравился, таких игроков ещё не было. У него громадный потенциал, главное – правильно им распорядиться», - поделился своими мыслями Сёмин.

В мае Арсен Захарян отпразднует восемнадцатый день рождения. В шести матчах за первую команду «Динамо» Захарян забил один гол и отдал два голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Юрий Сёмин, Арсен Захарян
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