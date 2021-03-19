Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Уткин назвал Калинина «играющим в футбол гопником»

19 Марта 2021, 15:40,

Известный журналист Василий Уткин высказался о конфликте между игроком «Урала» Игорем Калининым и журналистом Александром Неценко. Футболисту не понравился вопрос журналиста по поводу «выкрученных позвонков» игроков команды от действий Куинси Промеса. Неценко пришлось извиняться, а Калинин позже заявил, что если бы подобное прозвучало во дворе, он бы нанёс удар по лицу.

В своём канале в Telegram Уткин назвал Калинина «играющим в футбол гопником». Журналист отметил, что термин о «выкрученных позвонках» является известным и не таящим в себе ничего обидного.

В завершении Уткин предложил комитету по этике РФС рассмотреть слова Калинина.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Урал, Василий Уткин, Игорь Калинин, Александр Неценко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола