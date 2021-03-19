Известный журналист Василий Уткин высказался о конфликте между игроком «Урала» Игорем Калининым и журналистом Александром Неценко. Футболисту не понравился вопрос журналиста по поводу «выкрученных позвонков» игроков команды от действий Куинси Промеса. Неценко пришлось извиняться, а Калинин позже заявил, что если бы подобное прозвучало во дворе, он бы нанёс удар по лицу.

В своём канале в Telegram Уткин назвал Калинина «играющим в футбол гопником». Журналист отметил, что термин о «выкрученных позвонках» является известным и не таящим в себе ничего обидного.

В завершении Уткин предложил комитету по этике РФС рассмотреть слова Калинина.