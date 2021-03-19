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Экс-тренер «Краснодара»: «Агкацев и Шапи по документам моложе, чем на самом деле»

19 Марта 2021, 13:40,

Тренер Алексей Чистяков, ранее работавший в академии «Краснодара», поделился мнением о возрасте нападающего Магомеда Шапи-Сулейманова и голкипера Станислава Агкацева.

«На тренировках Агкацева не видел, сужу по матчам. Мое мнение - по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет», - приводит слова тренера издание Sportbox.

Напомним, что Агкацев и Сулейманов являются воспитанниками академии краснодарского клуба.

В текущем сезоне Премьер-лиги 19-летний вратарь провел два поединка, в которых пропустил восемь голов.

Что касается 21-летнего нападающего, то он принял участие в 22 матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Магомед-Шапи Сулейманов, Станислав Агкацев, алексей чистяков
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