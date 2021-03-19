​«Спартак» хорош, но чемпионом будет «Зенит»

Как же я хотел, чтобы ЦСКА обыграл «Зенит»! Я не болею за «армейцев» и ничего не имею против «сине-бело-голубых» - как нейтральный болельщик я просто хотел обострения интриги. Точно так же я радовался осечкам «Атлетико», желая возвращения интриги в борьбе за титул Примеры. Хотя если брать «Атлетико», «Реал» и «Барселону», то здесь я бы предпочёл чемпионство «матрасников». Когда нет клубных симпатий или антипатий, душа, знаете ли, лежит к менее титулованным.

Если бы ЦСКА победил «Зенит», то на фоне виктории «Спартака» на трёх верхних строчках РПЛ команды располагались бы вплотную друг к другу, а снизу их подпирал бы набравший солидную форму «Локомотив». Интрига бы завертелась нешуточная, но… «Зенит» взял верх в Москве и сохранил отрыв. Интрига в борьбе за чемпионский титул сохраняется, но градус не тот, который мог бы быть.

На старте второй части сезона показалось, что «Зенит» может сломаться. Вылет из Кубка России, невзрачные матчи против «Ростова» и «Рубина» с одним набранным очком… Но затем случился разнос «Ахмата» и вот теперь – победа над ЦСКА. Результат в Москве стал для питерцев серьёзным подспорьем в плане уверенности и показал, что при всех имеющихся вопросах к Сергею Семаку по качеству игры команда способна давать результат в ключевых поединках. Это очень важный сигнал. «Зенит» вовсе не поплыл и держит в руках судьбу титула Премьер-лиги.

Навязать борьбу «Зениту» постарается «Спартак», отстающий на четыре очка. Признаться, я скептически относился к перспективам команды Доменико Тедеско во второй части сезона, учитывая былую моральную хрупкость команды, неопределённую ситуацию с тренером и другие факторы. Для меня «Спартак» образца трёх последних матчей стал настоящим открытием. Команда действительно стала показывать яркий футбол, появился огонёк в глазах, появилась уверенность и желание забивать ещё и ещё. При этом у «красно-белых» по-прежнему далеко не всё гладко в обороне, и это главная проблема на сегодняшний день.

До конца чемпионата России остаётся всего семь туров. «Зениту» предстоит принять «Химки», «Ротор» и «Локомотив», а также съездить в гости к «Сочи», «Краснодару», «Уфе» и «Тамбов». Календарь вполне благоприятный, тем более питерцы точно имеют право на одну осечку, а то и на две (вряд ли «Спартак» сможет пройти всю дистанцию без потерь очков). «Спартак», в свою очередь, примет «Уфу», ЦСКА и «Химки», а против «Ростова», «Локомотива», «Арсенала» и «Ахмата» сыграет на выезде. Календарь у команды Доменико Тедеско определённо сложнее, а права на осечки нет. По крайней мере, пока что.

Ближайшие два тура могут стать определяющими для чемпионской гонки. «Зенит» примет «Химки» и сыграет на выезде с «Сочи», а «Спартак» будет гостить сначала у «Ростова», а затем и у «Локомотива». Вероятно, команде Доменико Тедеско нужно будет набирать шесть баллов в Ростове-на-Дону и Москве, чтобы остаться в гонке.

Игра «Зенита» против ЦСКА, а также календарь Премьер-лиги наводит на мысль о том, что команда Сергея Семака всё-таки не отдаст своего и станет чемпионом. «Спартак» же имеет высокие шансы финишировать вторым и попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Впрочем, такой мой прогноз является хорошим знаком для поклонников «красно-белых». Ещё три недели назад я не верил, что «Спартак» сможет занять второе место…

Алексей Антоненко