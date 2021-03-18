​Уткин – о Дьякове: «Типичная карьера российского игрока при лимите»

Известный журналист Василий Уткин посредством своего канала в Telegram высказался по поводу защитника Виталия Дьякова. В четверг стало известно, что тридцатидвухлетний футболист покинул «Спартак-2».

Рассуждая о Дьякове, Уткин отметил, что этого футболиста никто никогда не покупал. Карьера защитника состоит из аренд и переходов в статусе свободного агента по истечению сроков трудовых соглашений.

«Перед вами типичная карьера российского игрока при лимите. Ты специально, так чтоб вот нравился, никому не нужен. Но наступает время, тись по сторонам - лишний русский защитник бесплатный, выбора нет, берём», - написал Уткин.

Журналист отметил, что в результате введения лимита на легионеров в российском футболе умерла конкуренция.