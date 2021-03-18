​Агент: «Не сомневался, что Соу заиграет в России»

Агент нападающего «Ростова» Али Соу Луиджи Соррентино прокомментировал корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву выступления футболиста в России.

В четырёх матчах чемпионата России Соу отметился тремя забитыми мячами.

«Я ни секунды не сомневался, что Али заиграет в России, это был осознанный выбор нового клуба. Он уже забил три мяча, а ведь ещё один гол был отменён. Мы познакомились, когда ему ещё было 18 лет, я забрал его из Гамбии и привёз в Италию, в одну из самых сложных лиг мира. Он там провёл два матча в Серии А, хорошо играл в Серии Б. К сожалению, сказались травмы, но сейчас у него есть хороший шанс проявить себя и показать, на что он способен. Я уверен, с каждым матчем в России Соу будет только расти», - рассказал агент.