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​Орлов: «Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву, жестокий парень какой-то»

18 Марта 2021, 14:28,

Известный комментатор Геннадий Орлов, который болеет за «Зенит», высказался по поводу грубого фола Ильзата Ахметова против Далера Кузяева. Хавбек ЦСКА за этот эпизод получил красную карточку.

«Ахметов пытался переломить ногу Кузяеву. И это не первый такой эпизод с его участием. Он вообще жестокий парень какой-то, удивительно. Ему кажется, что чем больнее ударить соперника, тем выше поднимешься в карьере. Но нет, наказание придёт. Сейчас его Черчесов пригласил в сборную. Я и другие люди удивлены – зачем он в сборной? Есть более талантливые ребята на этой позиции. Но это дело Черчесова», - высказался Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Геннадий Орлов, Ильзат Ахметов
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