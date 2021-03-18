Тарасов задумался о завершении карьеры

Экс-футболист сборной России, московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мыслями относительно своего будущего. Стоит отметить, что сегодня, 18-го марта, полузащитнику исполнилось 34 года.

«Нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Представьте, что вы большую часть жизни отдали любимому делу, а теперь вам придeтся с ним попрощаться», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

В феврале минувшего года Тарасов заключил трудовое соглашение с казанским «Рубином», однако вскоре получил повреждение. В составе команды Дмитрий провел лишь 13 матчей.

Ранее стало известно, что опытный полузащитник будет выступать за клуб «Сахалинец». Команда играет в чемпионате Москвы среди любительских клубов.