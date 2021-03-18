Денис Попов: «ЦСКА и «Зенит» – равные команды, только не надо было удалять Ахметова»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч центральный матч 23-го тура РПЛ, в котором «армейцы» проиграли дома «Зениту» со счётом 2:3.

- Безусловно, удаление сказалось. При такой игре, когда встречаются два равных соперника, это даёт значительное преимущество команде, оставшейся в большинстве. Тем не менее после замен «Зенита» «армейцы» имели моменты и могли даже сравнять счет при определённом раскладе.

Дзюбе, наверное, трудно бить пенальти, раз он их не забивает. Один раз, другой, третий… Пора уже паузу с пенальти взять Артёму.

Удаление Ахметова? На мой взгляд, не надо давать красную карточку в таких ситуациях, когда игрок хочет сыграть в мяч, но попадает в соперника, потому что не успевает немного. Ахметов не хотел целенаправленно нагнести травму Кузяеву.

Все эти последние поправки в правилах и ВАРы влияют на футбол и тормозят его. Задумывалось, что так станет справедливее, но всё равно ВАР ошибается. Длительные остановки матча нивелируют празднования голов, нет тех эмоций, футболисты боятся, что их голы будут отменить.

Борьба за чемпионство? Ещё всякое может быть. Понятно, что у ЦСКА теперь шансов меньше, но посмотрим. Пока есть хоть какой-то шанс, надо стремиться его использовать.