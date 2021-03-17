​Казарцев – об известном пенальти в ворота «Спартака»: «Судейское нутро не давало мне шанса прогнуться»

На YouTube-канале «Sports Интервью» вышел фильм под названием «Казус Казарцева». Он посвящён известному августовскому матчу между «Спартаком» и «Сочи», когда рефери ошибочно назначил пенальти в ворота московской команды.

«Внутренне я был уверен, что это пенальти. Я представлял, что начнётся после игры, но моё судейское нутро не давало мне шанса прогнуться и сказать: «Будет тише, если я не свистну». Я бы просто перестал быть самим собой», - сказал судья.

Позже Казарцев пересмотрел тот эпизод на планшете и объяснил, на каком основании он назначил одиннадцатиметровый. Казарцев попросил обратить внимание на движение ноги игрока «Сочи» в момент контакта - нога ушла влево. Судья сказал, что со своей позиции он увидел движение ноги защитника и удар по ноге. Василий отметил, что игрок сочинского клуба вернулся на поле только спустя месяц, залечив травму, что подтверждает наличие основания для назначения пенальти.