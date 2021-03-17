​РПЛ объявила о запуске Fan ID, пока без участия «Зенита»

РПЛ посредством своего официального сайта объявила о запуске добровольной системы Fan ID для болельщиков. До конца текущего чемпионата система будет функционировать в тестовом режиме.

Регистрация в системе предоставит фанатам ряд преимуществ, включая проход на стадион через отдельные турникеты и специальные предложения от клубов в виде скидок. Более подробная информация доступна на сайте РПЛ.

Стоит сказать, что к системе пока не могут присоединиться фанаты «Зенита». Дело в том, что «Газпром Арена» летом примет матчи чемпионата Европы, где будет действовать система Fan ID по иным технологическим принципам.