Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Хендрикс: «После матчей чемпионата Голландии российские клубы выглядели словно злые звери»

17 Марта 2021, 14:22,

Йоррит Хендрикс, перебравшийся в зимнее трансферное окно из ПСВ в «Спартак», в интервью клубной пресс-службе поделился воспоминаниями о том, как он противостоял российским клубам в еврокубках.

По мнению Хендрикса, чемпионат России находится на более высоком уровне по сравнению с чемпионатом Голландии.

«После матчей чемпионата Голландии, где любят красивый футбол, российские клубы выглядели словно злые звери. Они играли в силовой манере, через длинные передачи, и мы часто оказывались к этому не готовы», - вспомнил футболист.

В футболке «Спартака» Хендрикс, выступающий на позиции опорного полузащитника, успел провести на футбольном поле 150 минут в четырёх матчах. Результативными действиями Йоррит не отмечался.

«Спартак» располагается на второй строчке в таблице РПЛ. В четверг, восемнадцатого марта, команда Доменико Тедеско дома сыграет против «Урала».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ПСВ, Йоррит Хендрикс
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