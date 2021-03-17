​Хендрикс: «После матчей чемпионата Голландии российские клубы выглядели словно злые звери»

Йоррит Хендрикс, перебравшийся в зимнее трансферное окно из ПСВ в «Спартак», в интервью клубной пресс-службе поделился воспоминаниями о том, как он противостоял российским клубам в еврокубках.

По мнению Хендрикса, чемпионат России находится на более высоком уровне по сравнению с чемпионатом Голландии.

«После матчей чемпионата Голландии, где любят красивый футбол, российские клубы выглядели словно злые звери. Они играли в силовой манере, через длинные передачи, и мы часто оказывались к этому не готовы», - вспомнил футболист.

В футболке «Спартака» Хендрикс, выступающий на позиции опорного полузащитника, успел провести на футбольном поле 150 минут в четырёх матчах. Результативными действиями Йоррит не отмечался.

«Спартак» располагается на второй строчке в таблице РПЛ. В четверг, восемнадцатого марта, команда Доменико Тедеско дома сыграет против «Урала».