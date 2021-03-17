«Орландо» назвал «Спартаку» стоимость Дайка

Боссы «Орландо Сити» назвали стоимость нападающего Дэрила Дайка, интерес к которому проявляет московский «Спартак». По сообщениям AS, американский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего футболиста порядка 17 миллионов евро.

В настоящий момент форвард выступает на правах аренды в Чемпионшипе за «Барнсли». Американец принял участие в девяти поединках, отметившись тремя забитыми мячами.

Кроме «Спартака», заинтересованность в трансфере Дайка проявляет бельгийский «Брюгге».

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в пять миллионов евро. В феврале футболист дебютировал за национальную сборную США.