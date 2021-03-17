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«Орландо» назвал «Спартаку» стоимость Дайка

17 Марта 2021, 08:40,

Боссы «Орландо Сити» назвали стоимость нападающего Дэрила Дайка, интерес к которому проявляет московский «Спартак». По сообщениям AS, американский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего футболиста порядка 17 миллионов евро.

В настоящий момент форвард выступает на правах аренды в Чемпионшипе за «Барнсли». Американец принял участие в девяти поединках, отметившись тремя забитыми мячами.

Кроме «Спартака», заинтересованность в трансфере Дайка проявляет бельгийский «Брюгге».

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в пять миллионов евро. В феврале футболист дебютировал за национальную сборную США.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Орландо Сити, Дэрил Дайк
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Комментарии (2)
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Super fanat
17 Марта 2021, 10:11

Да лох какой-то! Результативность не очень, а просят золотые горы по меркам РПЛ. Лучше уж поискать игроков на внутрироссийском рынке или же в европейских молодежках. Может, и заиграет за такие деньги, но есть внутренние сомнения. У нас и так чемпионат специфический, а тут ещё и чел не результативный.

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sanay
17 Марта 2021, 09:38

Этот 100 кг жирдяй если и пригодится, тов обороне , ни как не в атке. Там он будет неуклюж и не поворотлив. Кому он нужен за 17 млн. его и за 5 млн никто не возьмет))).

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