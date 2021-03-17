«Орландо» назвал «Спартаку» стоимость Дайка

|
17 Марта 2021, 08:40,
|
|
Боссы «Орландо Сити» назвали стоимость нападающего Дэрила Дайка, интерес к которому проявляет московский «Спартак». По сообщениям AS, американский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего футболиста порядка 17 миллионов евро.
В настоящий момент форвард выступает на правах аренды в Чемпионшипе за «Барнсли». Американец принял участие в девяти поединках, отметившись тремя забитыми мячами.
Кроме «Спартака», заинтересованность в трансфере Дайка проявляет бельгийский «Брюгге».
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в пять миллионов евро. В феврале футболист дебютировал за национальную сборную США.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Орландо Сити, Дэрил Дайк
Да лох какой-то! Результативность не очень, а просят золотые горы по меркам РПЛ. Лучше уж поискать игроков на внутрироссийском рынке или же в европейских молодежках. Может, и заиграет за такие деньги, но есть внутренние сомнения. У нас и так чемпионат специфический, а тут ещё и чел не результативный.
Этот 100 кг жирдяй если и пригодится, тов обороне , ни как не в атке. Там он будет неуклюж и не поворотлив. Кому он нужен за 17 млн. его и за 5 млн никто не возьмет))).