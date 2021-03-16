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​ЦСКА сообщил, когда Дзагоев вернётся в общую группу

16 Марта 2021, 19:09,

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев должен вернуться в общую группу во время паузы на матчи национальных сборных. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter.

Дзагоев был заменён в февральском кубковом поединке против «СКА-Хабаровска». После этого хавбек «армейцев» пропустил матчи Премьер-лиги против «Локомотива», «Ахмата» и тульского «Арсенала».

Всего в этом сезоне Алан Дзагоев принял участие в четырнадцати матчах ЦСКА в различных соревнованиях. На счету полузащитника два забитых гола и два результативных паса на партнёров.

ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице российского чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев
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