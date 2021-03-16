​«Спартаку» интересен американский нападающий

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16 Марта 2021, 18:52,
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Американский нападающий Дэрил Дайк находится в сфере интересов московского «Спартака». Об этом сообщает MLS Transfers в Twitter.
Двадцатилетний Дайк, рост которого составляет 187 сантиметров, принадлежит клубу «Орландо», но в настоящий момент выступает на правах аренды на «Барнсли» из Чемпионшипа. В девяти играх второго по рангу английского дивизиона Дэрил забил три гола.
По данным источника, интерес к Дайку также проявляет бельгийский «Брюгге».
Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Дэрила Дайка в пять миллионов евро. В феврале форвард дебютировал за сборную США.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Барнсли, Орландо, Дэрил Дайк