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​«Спартаку» интересен американский нападающий

16 Марта 2021, 18:52,

Американский нападающий Дэрил Дайк находится в сфере интересов московского «Спартака». Об этом сообщает MLS Transfers в Twitter.

Двадцатилетний Дайк, рост которого составляет 187 сантиметров, принадлежит клубу «Орландо», но в настоящий момент выступает на правах аренды на «Барнсли» из Чемпионшипа. В девяти играх второго по рангу английского дивизиона Дэрил забил три гола.

По данным источника, интерес к Дайку также проявляет бельгийский «Брюгге».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Дэрила Дайка в пять миллионов евро. В феврале форвард дебютировал за сборную США.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Барнсли, Орландо, Дэрил Дайк
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