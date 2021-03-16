​«Спартаку» интересен американский нападающий

Американский нападающий Дэрил Дайк находится в сфере интересов московского «Спартака». Об этом сообщает MLS Transfers в Twitter.

Двадцатилетний Дайк, рост которого составляет 187 сантиметров, принадлежит клубу «Орландо», но в настоящий момент выступает на правах аренды на «Барнсли» из Чемпионшипа. В девяти играх второго по рангу английского дивизиона Дэрил забил три гола.

По данным источника, интерес к Дайку также проявляет бельгийский «Брюгге».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Дэрила Дайка в пять миллионов евро. В феврале форвард дебютировал за сборную США.