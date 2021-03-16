​Слуцкий спел песню о видео с Дзюбой

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Плохие песни», которая выходит на канале slow slow cow на YouTube. Тренер спел песню об известном скандальном видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Мотивом стала известная песня «Великолепная пятёрка и вратарь».

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Великолепною пятёркой на руке», - спел Слуцкий, после чего рассмеялся.

После этого тренер «Рубина» ответил на вопрос, писал ли он Дзюбе после появления в сети этого видео в ноябре.

«Мы пару раз общались на эти темы», - с улыбкой сказал Слуцкий. «Общались, когда он был не занят», - рассмеялся тренер.