Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Слуцкий спел песню о видео с Дзюбой

16 Марта 2021, 15:41,

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Плохие песни», которая выходит на канале slow slow cow на YouTube. Тренер спел песню об известном скандальном видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Мотивом стала известная песня «Великолепная пятёрка и вратарь».

«Недавно в трендах видел ролик на «ютьюбе»

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепною пятёркой на руке», - спел Слуцкий, после чего рассмеялся.

После этого тренер «Рубина» ответил на вопрос, писал ли он Дзюбе после появления в сети этого видео в ноябре.

«Мы пару раз общались на эти темы», - с улыбкой сказал Слуцкий. «Общались, когда он был не занят», - рассмеялся тренер.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Леонид Слуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола