​Слуцкий спел песню о видео с Дзюбой

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16 Марта 2021, 15:41,
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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем программы «Плохие песни», которая выходит на канале slow slow cow на YouTube. Тренер спел песню об известном скандальном видео с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Мотивом стала известная песня «Великолепная пятёрка и вратарь».
«Недавно в трендах видел ролик на «ютьюбе»
Просмотров больше, чем у матчей РПЛ
Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
Великолепною пятёркой на руке», - спел Слуцкий, после чего рассмеялся.
После этого тренер «Рубина» ответил на вопрос, писал ли он Дзюбе после появления в сети этого видео в ноябре.
«Мы пару раз общались на эти темы», - с улыбкой сказал Слуцкий. «Общались, когда он был не занят», - рассмеялся тренер.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Рубин, Артём Дзюба, Леонид Слуцкий