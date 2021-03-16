Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Дзюба и Чорлука - в сборной 22-го тура РПЛ

16 Марта 2021, 14:45,

«Матч Премьер» в соцсетях показал символическую сборную прошедшего тура чемпионата России, составленную по версии Opta. В ней оказались по три представителя «Зенита» и «Локомотива». Питерцы, как известно, обыграли «Ахмат» (4:0), а москвичи были сильнее «Сочи» (3:1).

В сборную вошли такие футболисты: Лунёв («Зенит») – Кулаков («Урал»), Чистяков («Зенит»), Чорлука («Локомотив»), Самошников («Рубин») – Газинский («Краснодар»), Макаров («Рубин»), Юсупов («Сочи»), Жемалетдинов («Локомотив») – Камано («Локомотив»), Дзюба («Зенит»).  

Ближайший тур российского чемпионата пройдёт с семнадцатого по девятнадцатое марта включительно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Артём Дзюба, Андрей Лунёв, Ведран Чорлука, Юрий Газинский, Артур Юсупов, Рифат Жемалетдинов, Денис Кулаков, Денис Макаров, Дмитрий Чистяков, Франсуа Камано, Илья Самошников
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Комментарии (1)
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0
starpom
16 Марта 2021, 15:00

А каким местом Дзюба,только что Зенит и матч Премьер

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