​Мурзагулов: «Без опыта Газизова «Уфе» выбраться было бы сложно»

Во вторник стало известно о возвращении Шамиля Газизова на должность генерального директора «Уфы». Ринат Шайбеков, занимавший этот пост с лета, переведён на должность исполнительного директора.

Возвращение Газизова оценил Ростислав Мурзагулов, возглавляющий совет директоров уфимского клуба.

«К Шайбекову претензий нет, он остаётся в системе клуба, проблемы были объективными. Но без опыта Шамиля нам выбраться было бы сложно», - написал Мурзагулов на своей страничке «В Контакте».

«Уфа» располагается на предпоследней строчке в таблице РПЛ, то есть в зоне прямого вылета. Задача команды, по словам Мурзагулова, - выправить ситуацию в чемпионате, а также успешно выступить в Кубке России. В четвертьфинале уфимцы сразятся против «Ахмата».