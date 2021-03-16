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​Мурзагулов: «Без опыта Газизова «Уфе» выбраться было бы сложно»

16 Марта 2021, 14:17,

Во вторник стало известно о возвращении Шамиля Газизова на должность генерального директора «Уфы». Ринат Шайбеков, занимавший этот пост с лета, переведён на должность исполнительного директора.

Возвращение Газизова оценил Ростислав Мурзагулов, возглавляющий совет директоров уфимского клуба.

«К Шайбекову претензий нет, он остаётся в системе клуба, проблемы были объективными. Но без опыта Шамиля нам выбраться было бы сложно», - написал Мурзагулов на своей страничке «В Контакте».

«Уфа» располагается на предпоследней строчке в таблице РПЛ, то есть в зоне прямого вылета. Задача команды, по словам Мурзагулова, - выправить ситуацию в чемпионате, а также успешно выступить в Кубке России. В четвертьфинале уфимцы сразятся против «Ахмата».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уфа, Шамиль Газизов, Ростислав Мурзагулов
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