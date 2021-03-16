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Арбитр Панин - о скандале после матча «Сочи» - «Спартак»: «Я не выпивал в тот вечер»

16 Марта 2021, 11:36,

Футбольный рефери Игорь Панин, обслуживавший поединок 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и московским «Спартак», поведал о подробностях вечера после окончания матча.

«Лично я не выпивал в тот вечер. Мы сели ужинать в ресторане при гостинице. Не имели права? Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать", - рассказал арбитр в интервью изданию Sport24.

Напомним, что спустя несколько часов после окончания встречи Панин вместе со своими ассистентами был замечен в одном из ресторанов Сочи. Некоторые СМИ утверждали, что судья во время ужина употреблял алкоголь.

Матч между «Сочи» и «Спартаком» завершился минимальной победой южан со счетом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Игорь Панин
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