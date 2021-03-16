«Уфа» объявила о возвращении Газизова

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16 Марта 2021, 10:16,
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Футбольный функционер Шамиль Газизов вернулся в «Уфу». Он вновь занял пост генерального директора клуба из Башкортостана.
«Шамиль Газизов возвращается в ФК «Уфа». Он назначен генеральным директором клуба», - гласит сообщение пресс-службы клуба.
Занимавший должность гендиректора Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором футбольного клуба.
Напомним, что Газизов покинул «Уфу» прошлым летом и перебрался на аналогичный пост в московский «Спартак». В декабре стороны прекратили сотрудничество.
После 22 туров чемпионата России уфимский коллектив занимает 15-е место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уфа, Шамиль Газизов
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