Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Уфа» объявила о возвращении Газизова

16 Марта 2021, 10:16,

Футбольный функционер Шамиль Газизов вернулся в «Уфу». Он вновь занял пост генерального директора клуба из Башкортостана.

«Шамиль Газизов возвращается в ФК «Уфа». Он назначен генеральным директором клуба», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Занимавший должность гендиректора Ринат Шайбеков назначен исполнительным директором футбольного клуба.

Напомним, что Газизов покинул «Уфу» прошлым летом и перебрался на аналогичный пост в московский «Спартак». В декабре стороны прекратили сотрудничество.

После 22 туров чемпионата России уфимский коллектив занимает 15-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
odessa83234
16 Марта 2021, 11:16

Теперь ждём увольнения г-на Рахимова.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола