​Умер вице-чемпион Европы Юрий Шикунов

Трагические новости появились на официальном сайте российской Премьер-лиги. В возрасте 81 года в понедельник, пятнадцатого марта, ушёл из жизни Юрий Шикунов.

В 1964 году Шикунов ездил в составе сборной СССР на чемпионат Европы. Там команда заняла второе место, проиграв в финальной игре сборной Испании, которая принимала тот турнир.

На клубном уровне Шикунов выступал за «Торпедо» из Таганрога, ростовский СКА и «Ростсельмаш». Позже Юрий Иванович занимался тренерской работой.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Юрия Шикунова.