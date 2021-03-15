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​Умер вице-чемпион Европы Юрий Шикунов

15 Марта 2021, 19:46,

Трагические новости появились на официальном сайте российской Премьер-лиги. В возрасте 81 года в понедельник, пятнадцатого марта, ушёл из жизни Юрий Шикунов.

В 1964 году Шикунов ездил в составе сборной СССР на чемпионат Европы. Там команда заняла второе место, проиграв в финальной игре сборной Испании, которая принимала тот турнир.

На клубном уровне Шикунов выступал за «Торпедо» из Таганрога, ростовский СКА и «Ростсельмаш». Позже Юрий Иванович занимался тренерской работой.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Юрия Шикунова.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Юрий Шикунов
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Комментарии (1)
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Super fanat
15 Марта 2021, 20:14

Великий был игрок. Как в принципе, и всё то поколение, что на равных играло с Испанией... Всё же культура спорта тогда была совершенно иная! R.I.P. Светлая память игроку и соболезнования его родным и близким.

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