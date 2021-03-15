Пять неожиданных решений Черчесова по составу сборной России на мартовские матчи

За шесть дней в конце марта сборная России сыграет трижды! Да, да такой невероятный график установлен для паузы на игры сборных. Усложняют ситуацию футболистам Станислава Черчесова постоянные перелёты. Вечером 24-го марта игра на Мальте, днём 27-го - в Сочи против Словении, а 30-го марта завершается этап в Словакии. Соперники не самые серьёзные, но все мы знаем, сколько неприятностей нам доставляли небольшие, но гордые и созвучные Словения и Словакия.

Станислав Черчесов огласил список из 27 футболистов, которые должны думать о мартовском марафоне, умещающемся всего в шесть дней. Есть интересные персонажи, есть неожиданные. На этом фоне «Евро-футбол.ру» разобрал заявку сборной России.

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1. Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»).

И сразу в глаза бросается первый дебютант. Юрий Дюпин дорос от уровня «безнадёжной» ПФЛ сначала до «тащера» махачкалинского «Анжи», приближающегося к банкротству, а затем и до уровня основы РПЛ. Теперь вот новая ступень - вызов в сборную России. Искренне радуемся за Юрия, но вопросов по вызову Дюпина много. Чем же тогда Станиславу Черчесову не угодил Беленов? Александр куда больший отрезок времени демонстрирует качественную игру, лидирует по сейвам.

Также бросается в глаза очередной «задвиг» Максименко. Да, дела молодёжной сборной России - это хорошо, но как же работа на перспективу. Дюпин, понятное дело, на поле вряд ли появится, а опыт нахождения в первой сборной ему, наверное, уже не пригодится. Александру Максименко же пора двигаться к серьёзным матчам за первую команду. Он уже сейчас не уступает Шунину и Джанаеву.

2. Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Андрей Жиров («Зандхаузен»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Второй дебютант ждёт нас в оборонительной линии. И опять «Рубин» делегировал футболиста. И опять вызов выглядит нереальным авансом. Чем Илья Самошников так зацепил Станислава Черчесова, сказать сложно. Особо не выделялся на фоне остальных крайних защитников, разве что повлияла победная серия «Рубина», обыгравшего и «Спартак», и «Зенит» за весенний отрезок сезона. И чтобы Дюпину не было скучно и боязливо в расположении сборной России.

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Снова в заявке Андрей Жиров, возможности которого так и не получилось изучить с первого раза. Вернул Черчесов Романа Нойштедтера. Привычные лица в обороне сборной России и вряд ли будут какие-то сюрпризы в этой линии. 99%, что Жиров и Самошников в марте за национальную команду не сыграют.

3. Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Настало время радостных сюрпризов. Наконец-то под крылом сборной объединились Александр Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев, выдававшие огромный объём работы на чемпионате мира 2018. Здесь же и Алексей Миранчук, набравшийся европейского опыта. У Черчесова приятная головная боль - как найти место всем полузащитникам. Расцвёл тремя голевыми передачами Жемалетдинов, вновь нащупывает свою игру Ильзат Ахметов, всегда востребован Станиславом Саламовичем Алексей Ионов.

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Невероятная конкуренция в полузащите позволяет сохранить свежесть на три матча. Например, против Мальты вполне разумным вариантом смотрится схема с Фоминым и Оздоевым в центре и Мирзовым/Мостовым (не самый очевидный выбор Черчесова) по краям. Варьировать на позиции «фантазисты» можно Миранчука и Головина. По матчам ротация в полузащите точно будет.

4. Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»)

Тут неожиданностей нет, только вопрос - зачем в команде сразу три однотипных форварда? Тем более, что два из них находятся не в форме. Дзюба даже с пенальти забить не может, Заболотный по традиции губит тонну моментов в «Сочи». Только Александр Соболев сейчас на ходу.

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5. Нет в составе Смолова, Максименко, Дивеева, Евгеньева, Маслова

Пятый пункт неожиданных решений вытекает из четвёртого. Смолов, раньше слывший любимчиком Черчесова, вдруг восстал из пепла и начал забивать, забивать красиво. Странно, что Станислав Саламович не вызвал Фёдор вместо кого-то из больших форвардов, которых и так слишком много в заявке. Вызывает вопросы (чуть меньшие) и абсолютно старая гвардия в обороне. Георгий Джикия явно сдал, Нойштедтер вообще не играет, Жиров - кот в мешке, а команда Семёнов весной проигрывает всем и пропускает очень много. Отсюда логичное вроде заключение: почему бы не вызвать хоть одного из трио перспективны центральных защитников - Евгеньев (усадил Нойштедтера на скамейку в «Динамо»), Дивеев (столп обороны одного из лидеров РПЛ), Маслов (весной играет полезнее и увереннее Джикии).