Названы имена российских футболистов, подозреваемых в допинге

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15 Марта 2021, 12:48,
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Опубликованы детали расследования ФИФА в отношении нескольких российских игроков, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.
Ранее сообщалось, что международная федерация футбола возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки.
Первым подозреваемым является нападающий «Ростова» Владимир Обухов. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», также в применении допинга обвиняется защитник Иван Князев, ранее поигравший за молодежную сборную России.
Третьим фигурантом дела является футболистка Дарья Мещерякова.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Владимир Обухов, Иван Князев, Дарья Мещерякова
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