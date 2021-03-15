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Названы имена российских футболистов, подозреваемых в допинге

15 Марта 2021, 12:48,

Опубликованы детали расследования ФИФА в отношении нескольких российских игроков, подозреваемых в применении запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что международная федерация футбола возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки.

Первым подозреваемым является нападающий «Ростова» Владимир Обухов. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», также в применении допинга обвиняется защитник Иван Князев, ранее поигравший за молодежную сборную России.

Третьим фигурантом дела является футболистка Дарья Мещерякова.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владимир Обухов, Иван Князев, Дарья Мещерякова
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
15 Марта 2021, 13:08

Под угрозой пацаны и девочка, Рыбка, помню, уже скушал "пончик" и на год выбыл из-за допинга, так и не вернувшись на прежний уровень. А ведь тогда в основе Шахтёра был вместо Пятова...

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